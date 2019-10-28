Genel Kurulda Basın Katkı Payı Tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda basın yardım tüzüğü ile ilgili söz alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümeti eleştirdi, basının çeşitli şekillerde siyasiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldığını iddia etti.

Bazı gazetelerin işi suiistimal ettiklerini de savunan YDP Genel Başkanı Arıklı, özel sektörde toplu sözleşme yapma şartının aranmasının anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Bazı gazetelerin hükümeti baskı altına almaya çalıştığını savunan Arıklı, “basının hükümet tarafından bu şekilde para akıtarak desteklemesi kontrollü basının oluşmasına neden olur” görüşünü ortaya koydu.

Basına ödemelerin yapılmamasını eleştiren Arıklı, yardım yapılacaksa yapılmasını fakat açıktan nakit destek vermenin saçma ve 4 gazetenin eylem yapacak olmasının da merak konusu olduğunu kaydetti.

Halkın Partisi’nin bu ödemeye karşı çıktığı duyumunu aldığını, bunun doğru olması halinde HP’yi tebrik ettiğini söyleyen Arıklı, hükümetin basın özgürlüğünü sarsacak bu yönteme başvurmaması gerektiğini kaydetti.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, ülkenin tüm kapılarını basının açtığının unutulmaması gerektiğini dile getirerek, gazetelerin çıkmasındaki çalışmalarının bilinmesi gerektiğini belirtti.

Maliyeciliğin en önemli kısmının ödeme yöntemi olmadığını, ödemenin bütçenin veya kaynağın uygunluğuna bakılarak yapıldığını söyleyen Amcaoğlu, ülkenin bütçe olanakları çerçevesinde gerekli kaynağın yaratılarak aktarılmasının kendilerinin görevi olduğunu kaydetti.

Baskı kalıplarının yüzde “0” vergiyle ithal edilmesi yönünde karar alındığını anımsatan Amcaoğlu, basının giderlerinin rahatlaması yönünde gerekli çalışmaların bu hükümet döneminde yapıldığını söyledi.

Kriterlerin ne olabileceği konusunun Bakanlar Kurulu’nda halen tartışıldığını dile getiren Amcaoğlu, “Halen tartışılan bir konu için ayar verecek şekilde konuşulamaz. Siz bize ayar çekemezsiniz” dedi.

DENKTAŞ

DP Milletvekili Serdar Denktaş, basına uygulanan mali desteğinin alınabilmesi için gerekli kriterlerin olduğunu ve bu uygulamanın yaklaşık 3 yıldır devam ettiğini kaydetti.

Siyasi parti gazetelerine yardım verilmesi konusunun bir önceki hükümet döneminde tartışıldığını fakat uygulanmadığını anlatan Denktaş, geleneksel yardıma devam edilmesi gerektiğini söyleyerek, “bağımsız gazetelerin mi devam etmesi yoksa bir patronun kendi çıkarlarını koruyan gazetelerin mi devam etmesi konusunda karar verilmesi gerektiğini” belirtti.

Ülkedeki basın özgürlüğü olması fakat patronların linç amaçlı kullanımına izin verilemesi gerektiğini belirten Denktaş, televizyon yayınlarında uydu desteğine tekrardan bakılması gerektiğini kaydetti.

ÖZERSAY

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, gazetelere her ay yapılan desteğin UBP-DP döneminde başladığını söyleyerek, 4’lü koalisyon devam ederken siyasi parti desteğinin çıkarılmasının kendilerinden geldiğini ve uygulandığını anlattı.

Kriter değişikliği olmadığını ve 2019 yılında bu ödeme yapılmadığını dile getiren Özersay, şu anki var olan kriterlerde sadece 4 gazetenin bu katkıdan yararlandığını söyledi.

Bu katkının verilmesi için çeşitli imalar ve yazılar yazıldığını söyleyen Özersay, kimsenin aba altından soba göstermeye hakkı olduğunu düşünmediğini, bunun iki yönü olduğunu kaydetti.

Geçen haftalarda baskı kurmaya çalışarak bazı köşe yazarlarının yazılarının kendilerini tehdit altına almaya çalıştığını söyleyen Özersay, Bakanlar Kurulu’nda sürekli tartışmalar yapıldığını, okul, yol ve hastane yapılması gerekirken bu konunun sürekli gündeme gelmesini da doğru bulmadığını kaydetti.

Özersay, basının aldığı katkı payının Toplu İş Sözleşmesi veya Sendika şartına bağlı olduğunu teorik olarak kendisinin de bunu desteklediğini fakat pratikte uygulanamadığını ve başka şekle dönüştüğünün görüldüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin raporu okundu.

28/10/2019 14:40