Genel Kurul'da onaya sunuş işlemleri yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlar yapıldı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Sayıştay Komitesi’nin, 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Birleştirilmiş Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ne iletilmesine ilişkin tezkeresi okunarak, bilgiye getirildi.

Toplantıda daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı.

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20/03/2023 12:27