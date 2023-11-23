Genel Kurul'da yabancılara mal satışı konusu konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 13.20’de UBP Milletvekili Kutlu Evren başkanlığında toplandı.

İlk olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62. madde tahtında “mülkiyet” ile ilgili konuşmak üzere söz aldı.

Erhürman, CTP milletvekillerinin uzun süredir mülkiyet ile ilgili sorunları sürekli gündeme getirdiğini söyleyerek, nüfus politikasının önemine işaret ettiklerini belirtti.

Mülkiyet ile ilgili dışarıdan çeşitli iddialar başladığını söyleyen Erhürman, “Bugün ülkedeki gazetelerin ön sayfasında bu konu var. Sanki bu konu ilk defa duyuldu” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde KKTC ile ilgili pek çok iddiaların gündeme geldiğini, meselenin İsrail üzerinden de anıldığını, Avrupa’da ise Ruslar, Güneyde ise İranlılar üzerinden konunun gündeme geldiğini söyleyen Erhürman, bunun dışında “kara para” konusunun da tartışıldığını belirtti.

Tüm sektörler üzerinde baskının başladığını söyleyen Erhürman, “Şimdi bu noktadan sonra ayıklayın pirincin taşını” dedi.

Erhürman, şu ana kadar Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’ndan bu konuda hiçbir şey duyulmadığını, “çalışmalar yapıldığının söylendiğini” savundu.

The Guardian gazetesinde yayımlanan habere atıfta bulunan Erhürman, haberde 30 bin üzeri Rus’un son bir yılda ülkede yaşamaya başladığının yer aldığını söyleyerek, “Peki kaç İranlı, Alman, Kazak var? Nüfusumuz kaç?” diye sordu.

Erhürman, ülkenin sosyal, kültürel, altyapı, çevre olarak böyle bir nüfusun altından nasıl kalkabileceğini sorarak, ülkeyi yönetenlerin ne yaptığını sordu.

“İçinde bulunduğumuz an çocuklarımızın hayatlarından çaldığımız andır” diyen Erhürman, okul, hastane, hapishane hiçbirinin yeterli olmayacağını, çocukların gelecekte gettolarda yaşayacağını savundu.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancıların mal alımı ve emlakçılarla ilgili iki yasa tasarısının hazırlanmakta olduğunu belirtti.

Ülkenin geleceğini düşünmek zorunda olduklarını söyleyen Oğuz, yabancıların mal alımı ile ilgili belli kısıtlamalara gidileceğini kaydetti.

Oğuz, sözleşmelerin sayılarının son 5 yılda arttığını, yabancılara mal izni için yaklaşık 14 bin Bakanlar Kurulu kararı çıktığını dile getirerek, yaklaşık beş binin koçana gittiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’ndan geçip koçana gitmeme noktasında sorun olduğunu yasa tasarısında koçana gitmeyenlerle ilgili iptal kararı alınacağını, yabancılar ve yabancı şirketlerle ilgili de kurallar geleceğini belirten Oğuz, yabancıların yap-sat konusunda faaliyetine yasak geleceğini kaydetti.

Oğuz, sözleşmelerle ilgili güvenlik sorunu da bulunduğunu, kime satıldığıyla ilgili sorun olduğunu, düzenlemelerin içinde bunun da yer alacağını ifade etti.

Çok sayıda mal alındığıyla ilgili duyumların olduğunu dile getiren Oğuz, bunun da düzenleneceğini kaydetti.

Oğuz, izinsiz ikametle ilgili sorunlar bulunduğunu, insan hakları çerçevesinde yargılanma hakları bulunduğunu bu prosedürün hızlanması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Nüfus sayımının yapılması gerektiğini dile getiren Oğuz, Mesarya’yada şirketlerin ilgisi olduğunu, tarım arazilerinin korunmasına yönelik ortak çalışma başlatıldığını, düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeniden söz alarak, Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısında emlakçılara lisans verme yetkisi verilmediğini söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Rantın yabancılar tarafından paylaşıldığını, ülkeye yararı olmadığını söyleyen Erhürman, öte yandan da hastane ve okul için kaynak bulunamadığını belirtti.

Erhürman, “Öyle bir noktaya geldik ki yoklaşıyoruz” dedi.

Bir soru üzerine, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkenin geleceğini düşünmek zorunda olduklarını, vatandaşlıklarda uygulanan prosedürün belli olduğunu, bilinmeyenleri bilinen hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

-Barçın

Daha sonra güncel konuşmalar bölümünde ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Emekli Çalışanlardan Anayasaya aykırı alınan gelir vergisi” konusunda aldı.

Barçın, hükümetin uyguladığı vergi politikalarıyla vatandaşa “kök söktürüldüğünü” savundu.

Pandemi döneminde yapılan bir yasa gücünde kararname ile Anayasa’ya aykırı bir uygulama yapıldığını savunan Barçın, kararnamenin vatandaşı yoksullaştırdığını belirtti.

Kararnamenin asgari ücret kadar bir emekli maaşı olan, bu para yetmediği için çalışan bir kişiden vergi alınmasını öngördüğünü savunan Barçın, bu kararnamenin revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına değinen Barçın, istihdam korunmak isteniyorsa, geçim endeksi çerçevesinde bu kararın gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yerinden söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da bu kararnamenin genç işsizlik oranın azaltılması ve pandemi koşulları nedeniyle çıktığını değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Barçın, bu konunun bütçe biter bitmez yeniden değerlendirilmesini talep ederek, bu durumun kayıt dışılığı artırdığını belirtti.

Barçın, Ocak ayına yönelik vergi dilimleriyle ilgili düzenlemeler konusunda Maliye Bakanına sorular yöneltti.

En alt vergi dilimini yüzde 10’ndan yüzde 20’ye çıkarıldığının iddia edildiğini söyleyen Barçın, diğer vergi dilimlerinin de arıtılacağının iddia edildiğini, bu gerçekleşirse, yoksul kesimin vergi ödeme miktarını yüzde 100 artırma anlamı taşıdığını, alım gücünü düşüreceğini belirtti.

Barçın, vergi oranlarının yeterli olduğunu, sıkıntının vergi dilimleriyle ilgili olduğunu ifade etti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, emekli olanların çalışması ve vergilendirilmesi ile ilgili konuların farklı ülkelerde de tartışıldığını dile getirerek, kararnamenin pandemi koşulları içinde yapıldığını, kararın gerekçesinin doğru olduğunu söyledi.

Berova, bugünün koşulları içinde konunun çalışılacağını, vergilerin inceleneceğini dile getirerek, bu tür çalışmaların teknik çalışmalar olduğunu kaydetti.

Vergi dilimleri ile ilgili çalışmalara başlandığını söyleyen Berova, oransal artışa yönelik söylentilerin “asılsız olduğunu, böyle bir çalışma olmadığını” belirtti.

Vergi dilimleri içinde yapılan hesaplamalara değinen Berova, bu konuda çalışma yapılması için komite oluşturulduğunu, farklı alternatifler ortaya konacağını, genel değerlendirme yapılacağını, sendikalarla da görüşüleceğini, düzenlemenin bu şekilde hayata geçirileceğini söyledi.

Berova, kararnamenin içeriği konusunda ilgili bürokratlara talimat vereceğini ve çalışma yapılacağını ifade etti.

Arabalara ÖTV geleceği konusunda da iddialar bulunduğunu dile getiren Berova, yeni bir vergi, ÖTV için çalışma olmadığını belirtti.