Genel Orta Öğretim Dairesi: Yüz yüze eğitime devam!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Yönetim Kurulu, yarından itibaren 13 Ocak’a kadar online eğitime geçildiğini açıklaması üzerine Genel Orta Öğretim Dairesi söz konusu açıklamaya karşı çıkarak “Yüz yüze eğitim devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Genel Orta Öğretim Dairesi’nden yapılan açıklamada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun online eğitime geçilmesi yönünde bir kararı olmadığına dikkat çekilerek “Yarın okullar yüz yüze olarak devam edecektir” dedi.

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06/01/2022 21:40