Genel sekreter, Özersay’ın ‘neden ödemeyin’ dediğini açıkladı

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, parti başkanı Kudret Özersay’ın Cumhuriyetçi Türk Partisi- Demokrat Parti hükümeti döneminde gerçekleştirdiği zamları ödemeyin çağrısının nedenini bugün sosyal medya aracılığıyla anlattı.

Yenal Senin yaptığı açıklamada Özersay’ın açıklamasını madde madde anlattı.

İşte Yenal Senin’in açıklaması: “5 yıl önce “Faturaları ödemeyelim” neden dedik? Ne ile ilgiliydi?

1- O dönemde elektriğe%30’a varan zam yapıldığında: Bizim eleştirdiğimiz ve adeta isyan ettiğimiz:

a. Vatandaş ödemek zorunda bırakılıyor ama Kamu kurumları (başta bakanlıklar olmak üzere ) faturalarını ödemiyorlardı

b. O dönemde bazı otellere yüklü miktarda elektrik faturalarında SİLME yoluna gidiyorlardı, oysa sıradan vatandaşa bir rakama ulaştığı anda kesiyorlardı.

c. Zam ertesinde belirli bir süre geçtikten sonra “indirim” yapma sözü vermişlerdi ama o tarih geldiğinde indirim yapmamışlardı.

d. Elektrik borcunu ödemeyen ve kıyak geçilen diğer özel kesim işletmelerinin kaçının borcunun yapılandırıldığını kamuoyu ile paylaşmıyorlardı (2 Ocak 2014 tarihinde bunu yapmaya davet etmemize ve bilgi edinme başvurusu yapmamıza rağmen) e. O dönemde akaryakıt dünya piyasasında o oranda artmıyor hatta zaman zaman düşüyordu ama yine de zam yapılıyordu (dövizde bugünkü gibi bir dalgalanma olmamasına rağmen).

2- Peki şimdi?

a. Bakanlıklar olarak biz aktüel elektrik borcumuzu ödüyoruz, bütçeye kalem koyduk ve her ay elektriğimizi ödüyoruz.

b. Bu dönemde bazı Bakanlıklar ya da Kıb-tek kanalıyla birisine elektrik faturası bağışlandığını şahsen ben duymadım

c. Üstelik bu dönemde (daha geçen ay) vatandaşa yansıyacak olan elektrik artışı (%15) yansımasın diye kamu kurumlarının kullandığı elektriğe daha fazla artış yaptık ve geçen ay zammı vatandaşa yansıtmadık!

d. Üstelik bu dönemde zammın nedeni NET ŞEKİLDE akaryakıtın dünya piyasasındaki artışı ve TLnin döviz karşısındaki düşüşüdür. Görev zararı ya da Kıb-Tek’in tahsilat yapmıyor oluşu değil. Özetle 5 yıl önce BİRİLERİ ÖDEMİYOR, vatandaş ise ÖDEMEK ZORUNDA BIRAKILIYOR üstelik de kamu borcunu ödemediği ve birilerine kıyak geçildiği için zammın büyük bölümü vatandaşın sırtına konuluyordu! Bizim isyanımız onaydı Kötü yönetimin FATURASINI vatandaş ÖDESİN diyorlardı, biz de ÖDEMEYELİM demiştik.”