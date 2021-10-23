Genel Sekreter “P5’lerin Baskısı Altında”

BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin, Kıbrıs için özel danışman ataması için BM Genel Sekreteri’ne baskı yaptığı bildirildi.

Fileleftheros “Atama İçin Baskı Yapıyorlar… BM Güvenlik Konseyi Üyeleri Genel Sekreter’den Temsilci Konusunda İlerlemesini İstiyor” başlıklı haberinde edindiği bilgilere dayanarak Genel Sekreter Antonio Guterres’in, yeni bir temsilci atanması ile “Kıbrıs sorununda prosedürün ilerleyeceğine inanan” daimi üyelerden, bu konuyu ileri götürmesi yönünde baskı gördüğünü yazdı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Sekreter Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’ta gerçekleşen gayriresmî görüşmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen Kıbrıs sorununda özlü hiçbir gelişme olmadığı hatırlatılarak şu iki sebep gösterildi:

1-Genel Sekreter’in, bugünkü durumda tercihi her ne olursa olsun tepki alacağını bildiğinden, tarafların yaklaşımının vereceği karara yardımcı olacak şekilde değişmesini bekleyip temsilci atamada acele etmemesi,

2- Rum tarafı Pandora Papers gölgesi altında, Kıbrıs Türk tarafı da yeni seçim arifesinde olması nedeniyle, müdahillerin dikkatinin başka yönde olması.

Gazetenin “P5” olarak kısalttığı Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin “Kıbrıs’taki, özellikle de Maraş’taki gelişmelerden rahatsız göründüğü, müzakerelerin yeniden başlaması isteğiyle Kıbrıs sorununda bir hareketlilik sağlamak maksadıyla “hem Ada’daki iki taraf hem de Genel Sekreter” yönünde hareket ettiği belirtildi.

Haberde P5’lerin, toprağa dair (kapalı Maraş) gelişmelerin atama konusunun tamamlanmasını zaruri hale getirdiği düşüncesiyle Genel Sekreter’e baskı yapmaya başladığı, bunun yanında, atayacağı temsilcinin “özel” mi yoksa “kişisel” mi olacağına da karar vermesi yönünde baskı gördüğü kaydedildi.

Bu konuda Genel Sekreter’e baskı yapanlar arasında Rusya’nın da bulunduğunu belirten gazete, aynı zamanda Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorunu prosedürlerine daha aktif katılması için diğer üyelerle birlikte çalıştığını, Kıbrıs sorununun Güvenlik Konseyi şemsiyesinden çıkmasını istemediğini yazdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Rum dengi Nikos Hristodulidis ile –Perşembe günü Moskova’daki görüşmeleri sonrasında- düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın, Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorunundaki rolü hakkında çok net konuştuğunu hatırlatan gazete, Lavrov’un ilgili açıklamasının ana hatlarını hatırlattı.

RUM YÖNETİMİ GELİŞME BEKLENTİSİNDE

Habere göre Rum yönetimi, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Kıbrıs sorunundaki çabaların yeniden hararetlenmesi yönünde gelişmeler olabileceğini değerlendiriyor. Rum Dışişleri Bakanı, Perşembe gecesi bir Rum kanalına Moskova temaslarını değerlendirirken gerek Moskova gerek Güvenlik Konseyi’nin başka üyeleri tarafından alınan inisiyatiflere atıf yaptı. Güvenlik Konseyi’nde Kıbrıs sorunundaki gelişmelere ilginin arttığını da söyleyen Hristodulidis, “Yakında bu konuda, özellikle de Genel Sekreter’in temsilci atamasına dair bazı gelişmeler olmasını umuyorum” dedi.

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23/10/2021 12:44