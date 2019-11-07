Genel Tarım Sigortası Fonu askı listelerine itiraz süresi uzatıldı
2018–2019 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılan ekilen ve/veya dikilen beyanlara ait hazırlanan köy ve üretici bazındaki askı listelerine itiraz süresinin 14 Kasım Perşembe gününe kadar uzatıldığı bildirildi
07/11/2019
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Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün son bulan itiraz süreleri; ürün ekim dönemi olduğundan, üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 5 iş günü daha uzatıldı. Buna göre 14 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar itiraz alınacak.
İtirazda bulunacak üreticilerin; ne şekilde itiraz yapabilecekleri askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtiliyor.
Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı’nın www.tarim.gov.ct.tr internet sayfasından askı takibi kimlik bazında yapılabiliyor.
İtirazlar; kaza ve/veya bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu’da alınacak. Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde listedeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacak.