Genel Tarım Sigortası Fonu askı listelerine itiraz süresi uzatıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün son bulan itiraz süreleri; ürün ekim dönemi olduğundan, üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 5 iş günü daha uzatıldı. Buna göre 14 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar itiraz alınacak.

İtirazda bulunacak üreticilerin; ne şekilde itiraz yapabilecekleri askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtiliyor.

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı’nın www.tarim.gov.ct.tr internet sayfasından askı takibi kimlik bazında yapılabiliyor.

İtirazlar; kaza ve/veya bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu’da alınacak. Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde listedeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacak.

07/11/2019 19:47