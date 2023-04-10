Genel Tarım Sigortası Fonu, beyan başvurularını 14 Nisan'a kadar alacağını duyurdu

Genel Tarım Sigortası Fonu, ekilen, dikilen ve nadasa bırakılan arazileri için beyan yapamayan üreticilerden 14 Nisan tarihine kadar beyan alınacağını duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresi'nden kiralanan araziler için yapılacak beyanların sözleşmeleriyle birlikte teslim edileceği belirtildi. Açıklamada, ilk kez beyan edilecek parsellerin evraklı teslim edilmediği takdirde beyan başvurusunun kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, başvuruların Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve bölge Tarım Dairelerinden alınacağı belirtildi.

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10/04/2023 16:08