Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi Meclis’ten geçti

Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi, 26 kabul, 13 ret oyuyla, 475 milyon TL olarak Meclis’te onaylandı.

Bütçe hakkında komite raporunun okunmasının ardından söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, bakanın tarım sektöründen geldiğine işaret ederek, kuraklık ödemeleri konusunda hassas olmasını beklediklerini anlattı.

Haritanın oluşturulmasında Genel Tarım Sigortası Fonu dışında kimsenin etkisi olmadığının söylendiğini, ancak Bakan Çavuş'un faaliyet gösterdiği alanın gözetildiğine yönelik iddialar olduğunu belirten Şahali, konunun çok daha şeffaf olması gerektiğini ifade etti.

Kuraklık tazminatlarının itirazlara açık şekilde devam ettiğini kaydeden Şahali, argümanların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Şahali’ye yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, üretici ve birlik başkanı olduğu dönemde de şimdi de adil şekilde hareket eden bir insan olduğunu ifade etti.

Kuraklık haritasının sadece arazide gezinerek değil, ölçümler, meteoroloji verileri, uydu görüntüleri gibi birçok veriye bakılarak bir kurulca ortaya çıkarıldığına işaret eden Çavuş, adaletten ödün vermeyen bir kurumu yıpratmanın, değersizleştirmenin kimsenin haddine olmadığını vurguladı.

Kurumum hem üretici hem tüketici adına büyük önem arz ettiğine işaret ederek, iddiaların siyasi açıdan yıpratma amacı taşıdığını belirtti.

Hesap veremeyecekleri hiçbir konu olmadığını kaydeden Çavuş, rakamlara işaret ederek, haritanın adaletli bir harita olduğunun rakamlardan görülebileceğini vurguladı.

Üreticiye örneğin 120 değil 140 kilo ürün biçse dahi, girdi maliyetleri arttığı için yüzde 25 kuraklık öngörüsüyle destek verdiklerini belirten Çavuş, Genel Tarım Sigortası Fonu'nun üretici için olduğu kadar halk için de önemli olduğunu tekrarladı.

Kurum için yüzde 81’lik bir bütçe artışı öngördüklerini söyleyen Çavuş, Maliye’nin desteği ve faiz geliriyle de birlikte üretici ve üretimi sigortalamaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi, 475 milyon TL olarak onaylandı.