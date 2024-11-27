Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 760 milyon TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

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27/11/2024

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Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 760 milyon TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

-Şahali

Bütçe üzerine söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu ile ilgili bazı sorular yönelterek bilgi istedi. Şahali, Maliye Bakanlığı’na eleştirilerde bulundu.

-Şahiner

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner de bütçeyle ilgili bazı sorular yöneltti, bilgi verilmesini talep etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak sorulara ve eleştirilere yanıt verdi.

Konuşmaların ardından Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesinin ardından Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.

27/11/2024 09:38
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TAGS: Genel Tarım Sigortası Fonu
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