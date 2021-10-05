Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvan Düşük Zararı Olarak 195 Bin 840 TL Ödedi

ads ads ads ads
05/10/2021

ads
ads
ads
Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvan Düşük Zararı Olarak 195 Bin 840 TL Ödedi

 Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos ayında büyükbaş hayvan düşük zararı tutarı olarak 154 üreticiye 195 bin 840 TL. tazminat ödendiğini açıkladı.

Açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri duyuruldu.

05/10/2021 16:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvan Düşük Zararı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.