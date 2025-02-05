Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan duyuru: Brucella ödemeleri yapıldı

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05/02/2025

Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan duyuru: Brucella ödemeleri yapıldı

Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere, Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Aralık 2024 dönemine ait tazminat ödemelerinin yapıldığı bildirildi.

Genel tarım Sigortası Fonu’ndan verilen bilgiye göre, zarar gören 11 üreticiye, 8 büyükbaş ve 36 küçükbaş hayvan vakası için toplam 162 bin TL tazminat ödendi.

Üreticilerin, tazminatları Kooperatif Merkez Bankası'ndan alabilecekleri belirtildi.

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TAGS: Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella ödemeleri
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