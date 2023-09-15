Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan duyuru...

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15/09/2023

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Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan duyuru...

Genel tarım Sigortası Fonu, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos, 2023 ayı içerisinde sonbahar patates ekimi yapılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na 15 Ekim 2023 tarihine kadar beyan edilmesi gerektiğini bildirdi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman imzasıyla yayımlanan duyuruda, Patates Başvuru Formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebileceği, formlarla birlikte kullanılan gübre faturası ve üretici belgelerinin ibraz edilmesi gerektiği kaydedildi.

Patates beyanı yapılan “Başvuru Formları” Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “Teslim Alma Fişi” karşılığında alınacak.

 

15/09/2023 12:13
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TAGS: Genel Tarım Sigortası Fonu, dolu, haber, kıbrıs
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