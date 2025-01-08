Genel Tarım Sigortası yarın ek itiraz kabul edecek

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2023–2024 üretim yılıyla ilgili ek itiraz kabul edecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2023–2024 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunmayan veya belgelerini tamamlamayan üreticilerden yarın başvuru kabul edilecek. Ek itiraz tek günle (yarın) sınırlı kalacak.