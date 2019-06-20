Genelkurmay çatı davasında karar
16 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
20/06/2019
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15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen Genelkurmay Çatı davasında kararlar açıklandı. Akın Öztürk için 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin görülen, 224 sanıklı Genelkurmay 'çatı' davasında karar duruşması başladı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada darbe girişiminin beyin takımı 'yurtta sulh konseyi' üyelerinin de arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, bazı müdahiller ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ve üye hakimler Osman Pediz ve Sefa Taştan ile Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş salondaki yerlerini aldı.
Mahkeme kararları açıklamaya başladı:
- Eski orgeneral Akın Öztürk: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis,
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri ve 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis,
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TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış: Ağırlaştırılmış müebbet hapis,
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Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi: Ağırlaştırılmış müebbet hapis,
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Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker: Ağırlaştırılmış müebbet hapis.
- Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş: Ağırlaştırılmış müebbet hapis.
- Darbe girişimi sırasında Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan: Ağırlaştırılmış müebbet hapis.