15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen Genelkurmay Çatı davasında kararlar açıklandı. Akın Öztürk için 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin görülen, 224 sanıklı Genelkurmay 'çatı' davasında karar duruşması başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada darbe girişiminin beyin takımı 'yurtta sulh konseyi' üyelerinin de arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, bazı müdahiller ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ve üye hakimler Osman Pediz ve Sefa Taştan ile Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş salondaki yerlerini aldı.

Mahkeme kararları açıklamaya başladı: