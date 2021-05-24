General Mobile GM 21 Pro tanıtıldı
48 MP kamera çözünürlüğü, ekran çözünürlüğü 1080x2400 (FHD+) piksel olan General Mobile GM 21 Pro, 24 Mayıs’ta tanıtıldı.
24/05/2021
Akıllı telefon pazarında yer edinen General Mobile, Türkiye'de satışa çıkaracağı General Mobile GM 21 Pro'nun özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Kamera ve ekran çözünürlüğü ilk göze çarpan özelliklerden olan telefona dair birçok yenilikler barınıyor.
Özellikleri
Ekran boyutu, 6.67 inç olan telefonun dahili depolaması 128 GB. Belleği 6 GB ram olarak tüketicinin karşısına çıkıyor. Batarya kapasitesi 5000 mAh, hat sayısı ise çift olarak açıklandı. 5G özelliği olmayan telefonun 4.5G desteği bulunmakta. Marka tarafından açıklanan bilgiye göre suya dayanıklılığı bulunmuyor.
Güvenlik ve yüz tarama
Telefonun güvenlik olarak parmak izi ve yüz tarama özelliği bulunuyor.
Teknik olarak: CPU Frekansı 2.05 GHz olurken, CPU çekirdeği 8 çekirdek olarak açıklandı. Kamera çözünürlüğü ise 48 MB olarak açıklanırken, , ekran çözünürlüğü:1080×2400 (FHD+) olarak yayınlandı. Kamera “yapay zeka” desteklidir.
Fiyatı
General Mobile GM 21 Pro, Türkiye'de 2.799 TL'den satışa sunulacaktır.