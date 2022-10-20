Geniş kadrolar belirleniyor

Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık 1 ay kala teknik direktörler geniş kadroları göndermeye hazırlanıyor. En az 35 en fazla 55 kişilik geniş kadro için son gün Cuma...

32 ülkenin teknik direktörü önce geniş kadroyu FIFA'ya gönderecek. Daha sonra ise bu kadroyu 26'ya düşürecekler. Nihai kadro için ise son tarih 14 Kasım.

FIFA, kendilerine ulaştırılan geniş kadroyu yayınlamayacak. Fakat ülkeler istediği takdirde kendi geniş kadrolarını kamuoyuyla paylaşabilir.



Geniş kadrosunu ilk açıklayan ülke Herve Renard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan olmuştu. Renard, 32 kişilik bir kadro açıklamıştı.

Daha önceki dünya kupalarında kadrolar 23 kişilik oluyordu fakat Katar'da bu sayı 26'ya çıkartıldı. Geniş kadronun sayısı da 35'den 55'e yükseldi.

Dünya Kupası'na yaklaşık 1 ay kala birçok takım sakatlıklarla boğuşuyor. Bunların başında Arjantin, Fransa, İngiltere ve Brezilya geliyor.

Organizasyon 20 Kasım'da başlayacak, final 18 Aralık'ta...

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20/10/2022 13:48