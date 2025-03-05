Genişletilmiş gayri resmi görüşmenin davetiyesi Cumhurbaşkanlığı’na ulaştı

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin Cenevre’de yapılacak olan genişletilmiş gayri resmi görüşme için taraflara gönderilen davet mektubu Cumhurbaşkanlığı’na ulaştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mektubuna göre Cenevre’deki gayri resmi görüşme 17 Mart’ta akşam yemeği ile başlayacak.

18 Mart sabahı Genel Sekreter liderlerle ayrı ayrı görüşecek. Ayrıca genişletilmişi gayrı resmi toplantı için Cenevre’de olacak olan taraflar 2’li görüşmeler gerçekleştirecek.

Öğleden sonra ise Birleşmiş Milletler’in Cenevre’deki Genel Merkezi’nde genişletilmiş gayrı resmi görüşmeye geçilecek.