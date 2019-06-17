George Clooney'in adını kullanıyordu, yakayı ele verdi!

İtalya'da aldığı hapis cezasından Tayland'a kaçan bir kişi, burada da aynı yöntemle dolandırıcılık yapmaya kalkınca yakayı ele verdi.

Ünlü aktör George Clooney'nin adıyla sahte bir giyim şirketine yatırım yapmaları için insanları kandıran 58 yaşındaki İtalyan Francesco Galdeli, tutuklandı.

Polis, İtalyan suçluyu ülkede yasa dışı kaldığı şüphesiyle Pattaya şehri yakınlarında gözaltına aldı.

Ayrıca İtalyan suçlunun partneri 45 yaşındaki Vanja Goffi de vizesini aşmasıyla nedeniyle tutuklandı.

Taylandlı yetkililer, Galdeli için Interpol bildirisi yayınlandı.

Francesco Galdeli, Clooney'nin adını kullanarak dolandırıcılık yapmaktan İtalya'da sekiz yıl hapse mahkum edilmişti.