George Floyd'un 4 yaşındaki yeğeni uyurken vuruldu!

Houston Polisi, 1 Ocak günü sabah saat 3'ten kısa bir süre önce Yellowstone Bulvarı'ndaki dairede, dört yetişkin ve iki çocuğun içeride olduğu sırada birkaç el ateş edildiğini söyledi.

Babası Derrrick Delane ABC13'e verdiği demeçte, "Kızım ayağa fırladı ve 'Baba, vuruldum' dedi. Kanı gördüğümde 4 yaşındaki kızımın gerçekten vurulduğunu anladım" dedi.

Karnından vurulan kız, annesi tarafından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Ailesi, delinmiş bir akciğer ve karaciğerin yanı sıra üç kırık kaburga olduğu bilgisini verdi.

Derrick Delane, polisin olay yerine saat 7'ye kadar, yani vurulma meydana geldikten dört saatten fazla bir süre sonra geldiğini söyledi.

GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd, 25 Mayıs 2020'deki olayda polis memurları tarafından yere yüzüstü yatırıldı. Elleri arkadan kelepçelenmiş haldeydi. Beyaz polis memuru Derek Chauvin dizini Floyd'un boğazının üzerinde 9 dakika 29 saniye kaldırmadan bastırdı.

Diğer iki polis memuru Floyd'u yerde tutmaya yardım ederken, dördüncü bir polis de çevredekilerin müdahale etmesini engelledi. Bu süre içinde Floyd'un 20'den fazla kez "Nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

Chauvin'in boğazına bastırmasıyla nefessiz kalan Floyd yaşamını yitirdi. O gün sokaktan geçen 17 yaşındaki genç kız Daniella Frazier olayın videosunu çekti ve George Floyd'un ölümü tüm dünyaya yayıldı.

Başta ABD olmak üzere birçok ülkede infial yaratan olayın ardından, aylar süren eylemler ve çatışmalar birçok şehre yayıldı. Black Lives Matter (Siyah Yaşamlar Değerlidir) hareketi ABD genelinde sayısız protesto eylemi düzenledi.

Nisan'daki duruşmada Chauvin, cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu. Daha önce kefaletle serbest kalan Chauvin, kararın açıklanmasından sonra kelepçelendi ve gözaltına alındı.

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05/01/2022 18:47