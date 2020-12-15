George Michael’ın evi 19 milyon sterline satıldı

Kıbrıslı Rum George Michael'ın hayranı Stephen Cameron, sanatçının kuzey Londra'daki yedi yatak odalı evini 19 milyon sterline satın aldı.

Daily Mail'e göre tıbbi iletişim şirketi işleten Cameron, "Çok güzel ve nefes kesici bir mülk. Orada yaşamayı dört gözle bekliyorum. George Michael hayranıyım, bu da onu daha da iyi hale getiriyor. Bölgeyi çok iyi biliyorum ve birkaç yıldır Kuzey Londra'nın bu bölümünde yaşıyorum. Yaşamak için güzel bir ev ve tüm aile mutlu" ifadelerini kullandı. Cameron, karısı Clare Harrison ve üç çocuğuyla malikaneye ne zaman taşınacağına dair bir tarih belirlemediğini söyledi.

Ailesine 98 milyon sterlin bıraktı

2016 yılında Noel Günü'nde kalp ve karaciğer komplikasyonlarından 53 yaşında ölen George Michael, evi 7.65 milyon sterline satın almıştı. George Michael, 16'ncı yüzyılda inşa edilen evde ünlüler ve arkadaşlarıyla birlikte partiler düzenliyordu. Bölgede haftada 15 bin Pounda kiralanan ev, Kate Moss'un evinin bitişiğinde yer alıyor.

George Mciheal, 98 milyon sterlinlik servetinin büyük kısmını kız kardeşleri Melanie ve Yioda'ya bıraktı. Evin babası babası Kyriacos Panayiotou tarafından satıldığı ve paranın ailesine gideceğine inanılıyor.

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan George Michael, Kıbrıslı Rum restoran işletmecisi bir baba ve dansçı bir İngiliz annenin çocuğu olarak İngiltere'de doğdu. Şarkıcı ve söz yazarı George Michael, özellikle seksenler ve doksanlarda yaptığı çalışmalarıyla büyük başarı yakaladı. George Michael, Pop müzik tarihindeki en iyi ve en ünlü şarkıcılardan biri olarak gösteriliyor.

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15/12/2020 10:21