Georgia'da uçak kazası: 4 kişi öldü

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta’da meydana gelen küçük uçak kazasında 4 kişi öldü.

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09/10/2021

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Georgia'da uçak kazası: 4 kişi öldü

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta’da meydana gelen küçük uçak kazasında 4 kişi öldü.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Atlanta’nın kuzeydoğusundaki Dekalb-Peachtree Havalimanı’ndan kalkan bir uçağın, kalkıştan hemen sonra düştüğünü açıkladı.

Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09/10/2021 13:25
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TAGS: Georgia, uçak kazası
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