Georgia'da uçak kazası: 4 kişi öldü
ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta’da meydana gelen küçük uçak kazasında 4 kişi öldü.
09/10/2021
ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta’da meydana gelen küçük uçak kazasında 4 kişi öldü.
ABD Federal Havacılık İdaresi, Atlanta’nın kuzeydoğusundaki Dekalb-Peachtree Havalimanı’ndan kalkan bir uçağın, kalkıştan hemen sonra düştüğünü açıkladı.
Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.