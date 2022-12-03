“Geostars” Amatör yıldız gözlem turizmi projesi

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03/12/2022

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“Geostars” Amatör yıldız gözlem turizmi projesi

Girit’te 22 ve 23 Kasım’da gerçekleştirilen “Geostars projesinin uygulanması çerçevesinde Doğu Akdeniz (Güney Kıbrıs’ta Trodos, Girit’te Sitia ve Psiloriti) jeoparklarında amatör yıldız gözlemi” konulu 2 günlük panelde, alternatif astro-turizm araçlarıyla Güney Kıbrıs ve Girit’teki jeoparklara turistik ziyaretlerin artırılması konusu ele alındı.

Politis’in haberine göre Yunanistan Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen panelde “2014-2020 Yunanistan-Kıbrıs Interreg V-A Sınır Ötesi İşbirliği Programı” çerçevesindeki “Geostars projesinin” ilerlemekte olduğu kaydedildi.

Proje kapsamında Güney Kıbrıs’ta Trodos dağında gözlemevi, Girit-Sitia’da planetaryum-yıldız okulu inşa edileceğini ve Skinana gözlemevine kubbe yerleştirildiği, projenin ortaklarından Girit üniversitesinin de uzaktan erişim sağlayarak Skinana gözlemevinden gözlemlenenlerin izlenebilmesini sağlayacak bir uygulama yazılımı hazırlandığı bilgisi verildi

03/12/2022 12:47
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TAGS: Geostars, Amatör yıldız, gözlem turizmi projesi
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