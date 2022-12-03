“Geostars” Amatör yıldız gözlem turizmi projesi

Girit’te 22 ve 23 Kasım’da gerçekleştirilen “Geostars projesinin uygulanması çerçevesinde Doğu Akdeniz (Güney Kıbrıs’ta Trodos, Girit’te Sitia ve Psiloriti) jeoparklarında amatör yıldız gözlemi” konulu 2 günlük panelde, alternatif astro-turizm araçlarıyla Güney Kıbrıs ve Girit’teki jeoparklara turistik ziyaretlerin artırılması konusu ele alındı.

Politis’in haberine göre Yunanistan Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen panelde “2014-2020 Yunanistan-Kıbrıs Interreg V-A Sınır Ötesi İşbirliği Programı” çerçevesindeki “Geostars projesinin” ilerlemekte olduğu kaydedildi.

Proje kapsamında Güney Kıbrıs’ta Trodos dağında gözlemevi, Girit-Sitia’da planetaryum-yıldız okulu inşa edileceğini ve Skinana gözlemevine kubbe yerleştirildiği, projenin ortaklarından Girit üniversitesinin de uzaktan erişim sağlayarak Skinana gözlemevinden gözlemlenenlerin izlenebilmesini sağlayacak bir uygulama yazılımı hazırlandığı bilgisi verildi

Bu habere tepkiniz:



03/12/2022 12:47