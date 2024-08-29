Gerapetridis - Fidan görüşmesini Yunan Basını böyle duyurdu

Yunan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın AB'nin gayrı resmi Dışişleri Toplantısı oturum aralarında yaptığı ikili görüşme bir süre önce sona erdi.

Yunanistan Basını, Diplomatik kaynaklara dayanarak, toplantının yaklaşık bir saat sürdüğünü ve Yunanistan'ın Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nde gerçekleştiğini yazdı.

Toplantıda AB-Türkiye ilişkilerinin ele alındığı aktarıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa perspektifini desteklediğini ancak Avrupa müktesebatına, tüm üye ülkelerin egemenlik ve egemenlik haklarına ve AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasına Türkiye ile AB arasındaki koordinasyonun daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.