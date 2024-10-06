Gerapetritis: Hakan Fidan ile Kasım ayında Atina'da görüşebiliriz…

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, Kathimerini’ye verdiği demeçte, önemli açıklamalar yaptı

“New York'ta Kıbrıs meselesiyle ilgili gayrı resmi toplantı hakkında konuşan Gerapetritis, “Bu olumlu bir gelişme çünkü sürdürülebilir bir çözüm ancak verimli diyalog yoluyla olabilir” dedi.

Gerapetritis, Türk-Yunan ilişkilerinin iyileşmesinin, Kıbrıs meselesine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için daha elverişli bir iklimin yaratılmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Hedef, Yunanistan-Türkiye MEB'inde anlaşma sağlanması

Yunanistan-Türkiye ilişkileriyle ilgili Sayın Gerapetritis, Ocak ayına kadar Türkiye ile MEB ve kıta sahanlığı sınırlandırma çerçevesi konusunda bir anlaşmaya varma hedefini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Atina'nın uluslararası hukukun tam olarak uygulanmasını ve anlaşmazlığın çözümü için gerekirse uluslararası yargı yetkisine başvurmayı istediğini söyledi; Ancak tartışmanın "Yunan devletinin egemen ve devredilemez hakkı" olan ulusal karasularıyla ilgili olmadığını belirtti.

Gerapetritis, bir sonraki adımları Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile muhtemelen Kasım ayında Atina'da görüşeceklerini açıkladı

Görüşlerde örtüşme olması halinde, esaslı müzakerelerin başlatılması yetkisi, iki lider tarafından Ocak ayında Ankara'da yapılması planlanan Yüksek İşbirliği Konseyi'nde verilecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Şu anda iki Dışişleri Bakanı, kıta sahanlığı ve MEB'in sınırlandırılmasına ilişkin esaslı tartışmaya devam etmek için koşulların karşılanıp karşılanmadığını değerlendirme emri aldı" dedi.

Yunanistan-Kıbrıs elektrik enterkonneksiyon projesinin de "normal ilerlediğini" sözlerine ekledi.