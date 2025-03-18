Gerapetritis: Tek çözüm Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi, diyalog son derece önemli

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, Kıbrıs Türk tarafının görüşünün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlanan çerçeveyle uyumlu olmamasına rağmen güven inşa etmek için diyalog kurmanın son derece önemli olduğunu ve tek çözümün Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs konusunda 17 ve 18 Mart'ta Cenevre'de yar alan daha geniş bir formatta gerçekleşen gayrıresmi toplantının hemen ardından gazetecilere konuşan Gerapetritis, Yunan ve Kıbrıs hükümetlerinin ortak çabalarının ardından, BM Genel Sekreteri'nin son dönemde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayrı resmi görüşmelerin yeniden başlatılmasını büyük bir öncelik olarak belirlediğini söyledi.

Yapılan görüşmelerin, taraflar arasındaki güven artırıcı önlemler, özellikle mayın temizliği, çevre koruma, gençlik komitesi kurulması, mezarlıkların bakımı ve diğer konularla ilgili olduğunu kaydetti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı şöyle dedi:

"BM Genel Sekreteri adına bir kişisel elçinin görüşmelerin sonraki adımları için atanmasına karar verildi."

"Kıbrıs sorununun BM gündeminin en üstünde olması hem ikili hem de beş tarafın katılımıyla gayriresmî toplantıların devam etmesi son derece önemlidir. Temmuz ayı sonunda yeni bir beşli toplantı yapılmasını bekliyoruz.”

"Türk tarafının görüşünün BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla belirlenen çerçeveyle uyumlu olmamasına rağmen güven inşa etmek için bir diyalog kurmanın son derece önemli olduğunu ve tek çözümün adanın yeniden birleşmesi olduğunu anlıyoruz."

