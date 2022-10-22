Günlük hayatta, hayatımızı kolaylaştıracak birçok ürün kullanırız. Fakat bu ürünlerin asıl niteliğinin ne olduğunu bilmeden kullanan birçok kişi var. Kola kutusu, araba dikiz aynası ve lolipop çubuklarının aslında çok önemli bir işlevi bulunuyor. İşte günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya...

MEYVE SUYU KUTUSU

Kimi çocuk meyve suyunu elinden düşürür, kimisi oyun yaptığını sanıp kutuyu sıkar ve en sonunda mutfak hep berbat olur. Meyve suyu kutularında tam da çocuklar için tasarlanmış bir şey var aslında. İki yana doğru açılan üçgen kapaklar, çocuklarınızın meyve suyu kutusunu çok daha rahat ve ergonomik bir şekilde tutmasını, dikkatsiz olduğu zamanlarda elinden kayıp gitmesini önlemek için varlar.

MEYVE VE SEBZE SOYACAĞI

Kullanım alanı geniş olmasına rağmen biz nedense bu soyacakları genellikle salatalık, kabak ve patlıcan soymakla sınırlı tutuyoruz. Halbuki meyve ve sebze soyacağı, ağlamaya fırsat tanımadan hızlıca soğan soymanıza olanak sağlayacak en büyük yardımcılardan birisi.

KOLA KUTUSU KAPAĞI

Kolayı çoktan bardağa koyduysanız geçmiş olsun ancak hala teneke kutudan içiyorsanız, kapağı kutunun açık olduğu yöne çevirin ve pipeti bu kapağın içinden geçirin. Bu sayede hem siz hem de pipetiniz sakin bir şekilde kolanın tadını çıkarabilecektir.

ALIŞVERİŞ ARABASI ASKILIKLARI

Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya! Gerçeği öğrenince şaşıracaksınız

Alışveriş arabasını tasarlayan insanlar aslında bunu çok önceden düşünmüş fakat bazılarımız bunun yeni yeni farkına varıyor. Arabanın hemen arka kenarında, poşetleri tek tek asabileceğimiz askılıklar bulunuyor. Bu askılıklar sayesinde kırılmasından korktuğumuz tüm ürünleri buraya asıp, otobüse ya da arabamıza kadar tüm alışverişimizi güvende tutabiliriz.

TENCERE SAPI DELİĞİ

Dolabında yeterince yer olmayan ya da estetik açıdan tüm tencelerini aynı yere asmak isteyen çoğu insan, sapta bulunan bu deliklerden yararlanıyorlar. Fakat bu deliklerin farklı bir kullanım amacı daha var. Salçalı kaşıkla tezgahı kirletmek istemiyorsunuz ancak koyacak bir yer de bulamadınız diyelim. Tencerenin içine bırakmak da bir seçenek tabii ama eğer kullandığınız kaşık plastikse, böyle bir şey yapmanızı kesinlikle önermiyoruz. Bunun yerine kaşığın sapını, tencerede bulunan delikten geçirin ve kaşığınız için yer arama derdinden kurtulun.

DİKİZ AYNASI MANDALI

Dikiz aynasının hemen altında bulunan mandalı çoğu insan aynayı aşağı yukarı daha rahat hareket ettirelim diye var sanıyorlar ancak o mandalın son derece hayati bir önemi var. Eğer dikiz aynanızı biraz kurcalarsanız mandalı hareket ettirdiğiniz zaman aynadaki görüntünün akşam karanlığında tamamen değiştiğini göreceksiniz. Bu mandal, akşam saatlerinde arkadan gelen arabanın farlarıyla öndeki sürücünün gözünü almasın diye tasarlanmış. Siz bu mandalı aşağı doğru hareket ettirdiğiniz zaman ayna ışığı kendi içerisine absorbe ediyor ve görüntüyü sürücüye göz yormayacak şekilde iletiyor.

LOLİPOP ÇUBUKLARINDAKİ DELİKLER

Biz lolipop çubuklarındaki delikleri düdük zannederek büyüdük fakat o çubukların asıl işlevi o değil. Üreten kişiler aslında çocukları büyük bir tehlikeden korumak için bu çubukları tasarlamış. Çubuğun hemen üstünde yer alan o delik, lolipopun boğazımıza kaçmasını ve doğal olarak boğulmamızı engellemek için tasarlanmış.

NOODLE KUTUSU

Noodle kutuları aslında film keyfimizi bozmamamız için özenle tasarlanmış. Eklenti yerlerinden kutuyu ayırırsanız, dikey olan kutunun plastik tabağa dönüşümünü kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

FIRININ ALTINDA BULUNAN ÇEKMECE

Fırınların altında genellikle başka şeyler için kullandığımız bir saklama alanı bulunuyor. Fakat biz burayı genellikle çekmece niyetine mutfağa sığmayan diğer eşyaları sığdırmak için kullanıyoruz. Ama o çekmecenin asıl amacı fırında pişirdiğimiz yemekle doğrudan orantılı. Fırında pişen yiyecekleri, fırında tutmaya devam edersek bu yemekler kurumaya başlar. Yemek saatine kadar dışarıda bekletirsek de soğur ve tekrar ısıtmak zorunda kalırız. Fırının altında yer alan çekmece tam olarak burada devreye giriyor. Yemekleri fırından gelen sıcaklıkla ısınan bu çekmeceye koyduğumuz zaman hem yemeklerin soğumasını, hem de kurumasını engellemiş oluyoruz.

AYAKKABI KUTULARININ İÇİNDE BULUNAN JEL POŞETLER

Çoğumuz içinde ufak toplar olan ve üstünde “yutmayınız” yazan bu poşetleri doğrudan çöpe atarız. Halbuki bu toplar, ayakkabı gibi birçok tekstil ürününün uzun ömürlü olmasına olanak sağlıyor. Silika jel malzemesinden oluşan bu minik toplar, bulunduğu ortamdaki nem oranını azaltmaya yardımcı oluyor. Yani bu topu kıyafetlerinizin, ayakkabılarınızın ya da çantalarınızın yanına koyarsanız, rutubeti engellemiş oluyorsunuz.

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22/10/2022 17:52