Gerçeği yıllar sonra öğrendi, ağlayarak yayını terk etti!

Ünlü şarkıcı yıllar sonra öğrendiği gerçeği kaldıramadı. Gözyaşları içinde canlı yayını terk etti!

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15/04/2022

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Gerçeği yıllar sonra öğrendi, ağlayarak yayını terk etti!

Ünlü şarkıcı yıllar sonra öğrendiği gerçeği kaldıramadı. Gözyaşları içinde canlı yayını terk etti!

“Al Sana Haber” programında yorumculuk yapan Pınar Eliçe, yıllardır kendisinden saklanan gerçeği canlı yayında öğrendi.

Eliçe “erkeğin gücüne ihtiyaç duyan” assolistleri eleştirirken yayına Seyhan Soylu bağlandı.

Soylu, Eliçe’ye yıllar önce Maksim’de sahneye çıkabilmesi için nişanlısı Vedat Çöloğlu’nun ondan gizli gazinoyu kiraladığını söyledi.

Maksim’in sahibi Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan da Soylu’yu doğruladı. Gözyaşlarına boğulan Eliçe stüdyoyu terk etti.

15/04/2022 14:24
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TAGS: Al Sana Haber, Pınar Eliçe,
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