Gerçek aşkı bulmadan önce kaç randevuya çıkmalısınız?

Son yıllarda çöpçatanlık uygulamalarının da artmasıyla sevgili bulmak daha kolay hale geldi diyebiliriz. Elbette bulduğumuz kişiler her zaman bizim yaşam tarzımıza uymayabiliyor ve sonuç hüsranla bitebiliyor. Bu nedenle doğru kişiyi bulmak aslında hala zor. Peki gerçek aşkımızı bulana kadar daha kaç deneme yapacağız? Flört teorisine göre ruh eşinizi bulacağınız zaman ortaya çıktı.

Birlikte olduğunuz kişinin gerçek aşkınız olup olmadığını anlamanız için ilk buluşma en önemli adım. İlk buluşmalar her zaman önemlidir ve kötü geçerse ya da kendinizi mutsuz hissederseniz, yeni adaylara yönelebilirsiniz. Uzmanlara göre ise, gideceğiniz randevu sayılarının yüzde 37'sini reddetmelisiniz. Yani bunun anlamı, tüm hayatınız boyunca 35 kişiyle randevuya çıkmayı planlıyorsanız, bunların 12'sini reddetmiş olmanız gerekiyor.

Bir sonraki adım ise, herkesten daha iyi olduğuna inandığınız kişiyi seçmekten geçiyor. Bu adım sizi gerçek aşkınıza bir adım daha yaklaştıracaktır.

SEZGİLERİNİZE GÜVENİN

Araştırmalar, insanların karar verirken optimal durdurma kuralının öngördüğünden daha erken durma eğiliminde olduklarını göstermiştir. Yan bir iş görüşmesinde daha az tecrübeli bir adayı seçmek veya aramaya devam ettikçe daha ucuz bir fiyata bulabileceğimiz bir ürün için daha fazla ödeme yapmak anlamına gelebilir.

Ancak yine de ilk buluşmanızda aşkı bulamayacağınızı düşünmemelisiniz. Sezgilerinize güvenin ve partnerinize şans verin.

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14/05/2021 17:28