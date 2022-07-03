Gerçek insan derisine sahip robotlar üretilecek

Japon bilim insanları, canlı insan hücrelerinden yapılan ve kendi kendini iyileştirme yeteneğine sahip olan deriyi bir robot parmağa entegre ettiler. Günümüzde insansı robotların gerçek insanlardan ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi olması için yüzlerce farklı çalışma yapılıyor. İnsan derisi formunu ve hissini yakalamak için genellikle sentetik materyaller kullanılıyor. Buradaki insana benzetme çabasının nedenine gelecek olursak, biz insanlar kendimize benzeyen şeylere pek de sevgi besleyemiyoruz. Hatta onlardan korkuyor ve tiksiniyoruz. Bunun böyle olmasının sebebi ise o şeyin gerçek bir insan olmadığını anlamamızdan kaynaklanıyor. Bu yüzden yapılacak olan robotları, insanların robot mu yoksa insan mı diye ayırt edememesi büyük önem taşıyor.

Tokyo Üniversitesi’nde Prof. Shoji Takeuchi liderliğindeki bir ekip tarafından, tıpkı bir insan parmağı gibi hareket eden bir robotik parmak tasarlandı. Takeuchi ve ekibi tasarladıkları bu parmağı, içeriği kolajen ve insan dermal fibroblastından oluşan bir solüsyona daldırdılar. Doğal özellikleri sebebiyle bu solüsyon küçülerek parmak hatlarını sıkıca sardı. Solüsyonun üzerine deriyi nemli tutacak ve dışarıdan gelen tehditlere karşı koruyacak epidermi tabakasını eklediler ve Robotik parmak adeta bir insan parmağına dönüştü. Son olarak bu gibi çalışmaların gelecekte fiziksel engelli bireylerin engellerinin ortadan kaldırmasına ciddi derecede katkı sağlaması bekleniyor.



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03/07/2022 10:38