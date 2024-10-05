Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Geminin kaptanını yemişler

Kuzeybatı Geçidi için 129 kişiden oluşan keşif ekibi, Mayıs 1845'te İngiltere'deki Greenhithe'den yola çıktı. En son Baffin Körfezi'ndeki Geçit'in doğu ağzına girerken görülen keşif gemilerin buzul arasına sıkışması yüzünden seferi başarısızlıkla sonuçlandı ve denizcileri yamyamlığa kadar sürükledi.

ANTROPOLOGLAR HAYATINI KAYBEDENLERİ İNCELEDİ

Antropologlar, 1848'deki ölümcül başarısızlıkla sonuçlanan Kuzey Kutbu seferinde hayatını kaybeden “HMS Erebus”un (Majestelerinin Gemisi Erebus) komutanı James Fitzjames'i inceledi. Sonuçlar ise korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Tespit edilenlere kaptan ölümünün ardından yamyamlığa maruz kaldı.

Araştırmayı yöneten Waterloo Üniversitesi'nden Douglas Stenton, "Fitzjames'in kalıntılarının tespiti, keşif gezisinin üzücü sonuna dair yeni bir bakış açısı sağlıyor" dedi.

Fitzjames'in alt çenesinde, yamyamlığın açık bir işareti olan çok sayıda kesik izi tespit edildi.

King William Adası'nda bulunan insan kemiklerinin yaklaşık dörtte birinde bu tür izler görüldü.

Kaptan James Fitzjames, gemilerin durumunu bir raporla kayıt altına aldı ve bu notlar daha sonra bir kayalıkta bulundu. “Sir John Franklin 1847'de öldü,” diye yazıyordu Fitzjames. Ancak bu sadece başlangıçtı; 105 denizci, umutsuz bir kaçış planı yaparak gemilerini terk etti. Hiçbiri geri dönemedi.

KAPTANI YEMEK ZORUNDA KALDILAR

Fitzjames'in çene kemiğinde tespit edilen kesik izleri, acı verici bir gerçeği ortaya koydu: Mürettebat, hayatta kalabilmek için kaptanın bedenini yemek zorunda kalmıştı. O döneme ait raporlar ve arkeolojik bulgular, denizcilerin ölümcül açlık nedeniyle yamyamlığa başvurduğunu doğrular nitelikte. Kanadalı arkeolog Douglas Stenton, bu trajedinin, "rütbe ve statünün artık hiçbir anlam taşımadığı" bir dönemi işaret ettiğini söylüyor.

BİRÇOK KİŞİYİ YEMİŞLER

İnuit yerlilerinin aktardıklarına göre, üniformalı ve hastalıklı bir grup insan, adada yiyecek ve ekipman talebinde bulunmuştu. Bölgeye yabancı olan bu mürettebat, zamanla tek tek hayatını kaybetmişti. Yapılan kazılarda ortaya çıkan kemiklerdeki kesik izleri, Franklin seferine katılan denizcilerin hayatta kalma mücadelesinde çaresizce insanlık dışı yöntemlere başvurmak zorunda kaldıklarını gösteriyor.