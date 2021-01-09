Gerçekten tükendiğinizin 7 önemli belirtisi

Tükenmişlik artık en büyük sorunlarımızdan biri. Başkaları için harcadığınız fazladan enerji, tükenmişlik sendromuna daha da yaklaşmanıza neden olur.

Tükenmişlik yaşayan insanların zihninden geçen düşünceleri yavaşlatması neredeyse imkansızdır. Kendinizi rahatlamak için ne kadar zorlarsanız, o kadar rahatsız olursunuz. Bu da doğal olarak uykusuz geceler anlamına geliyor.

1- Geceleri uyumakta zorlanıyorsanız

Tükenmişlik yaşayan insanların zihninden geçen düşünceleri yavaşlatması neredeyse imkansızdır. Kendinizi rahatlamak için ne kadar zorlarsanız, o kadar rahatsız olursunuz. Bu da doğal olarak uykusuz geceler anlamına geliyor.

2- Daha çok “boşvermiş” hissediyorsanız

Olumsuz duyguların nereden geldiğini anlamakta güçlük çekiyor olabilirsiniz. Bu durumlarda zihniniz “boşvermiş” gibi davranmaya daha çok eğilimli olur. Hiçbir şeyin önemi yok gibi hissedersiniz.

3- Bir şeylere odaklanmakta gerçekten zorluk çekersiniz

Tükenmişlik, yaptığınız işe ve uğraşa odaklanmanızı fazlasıyla etkiler. Bu odaklanma sorunu film izlerken bile ortaya çıkabilir. Yapacak çok şeyinizin olduğunu ve bunları yapmak için zamanınızın olmadığını düşünürsünüz.

4- Yeterince uyusanız bile hala bitkin hissedersiniz

Duygusal benliğiniz iyileşemedi ve buna bağlı olarak bitkin hissediyorsunuz. Evet uyuyorsunuz, ama gereken şekilde rahatlayamıyorsunuz.

5- Ya çok yiyor, ya da hiç yemiyorsanız

Tükenmişlik, bazı insanları aşırı yemeye yöneltirken, bazı insanların da iştahını keser. Yeme bozuklukları genellikle bu gibi rahatsızlıkların ilk belirtisi olur.

6- Küçük şeyler bile sizi gıcık ediyorsa

Tükenmişlik insanın sabrını zayıflatır. Küçük şeylere bile sinirlenip büyük tepkiler verebilirsiniz. Bu durum sizi rahatsız ediyorsa, gerginliğin yaşandığı ortamdan uzaklaşmak en iyisidir.

7- Sık sık baş ağrısı yaşıyorsanız

Tükenmişlikle başa çıkmaya çalışırken vücudunuzun buna tepki vermesi çok normal. Bu tepki genellikle baş ağrısı şeklinde ortaya çıkıyor. Son zamanlarda ne sıklıkla baş ağrısı yaşadınız? Bunları not edin ve duruma göre uzmana görünmekten çekinmeyin.

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09/01/2021 15:07