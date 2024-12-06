Gergin akşamda Çetinkaya ile MTG beraberlikle yetindi

AKSA Süper Lig’de 12.haftanın açılış maçında Çetinkaya ile Mağusa Türk Gücü 1-1'lik eşitlikle birer puan çıkardılar. 45+1.dakikada Opa ile öne geçen Mağusa Türk Gücü’ne Çetinkaya 45+3. dakikada Djabi ile cevap verdi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında MTG'den Emre Kuvvetlişahin ve Mehmet Erol kırmızı kart gördü. MTG 24 puana, Çetinkaya ise 16 puana yükseldi.

Çetinkaya’nın golü sonrası kaleci Türkkan Delideniz’in MTG yedek kulübesine doğru hareketi nedeniyle Mağusa Türk Gücü tribünleri ile Türkkan arasında gerginlik yaşandı. Hem devre arasında hem de maç sonunda olaylar emniyet güçleri tarafından önlendi.