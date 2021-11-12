“Gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmiyor”

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) bir süreden beridir silahlanma faaliyetlerine devam ettiğine işaret ederek, bunun adada ve Doğu Akdeniz’de “gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini” kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, GKRY’nin silahlanma faaliyetlerine devam ettiği sürece, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, “gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceği” uyarısında da bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin gerginliğe yol açacağını bilmesine karşın bir süreden beri silahlanma programı başlattığı bilinmektedir. Rum tarafının insansız hava araçları ve ağır silahlar satın almasının yanında askeri ittifakları da ülkemiz aleyhine artırdığı açıkça görülmektedir. Söz konusu silahlanma faaliyetleri adamız ve Doğu Akdeniz’deki istikrar ve huzur ortamını tehdit etmektedir. Rum Yönetimi’nin ülkemizi tehdit etmeye yönelik silahlanmaya devam etmesi, kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürmesi, adada ve bölgede gerginliğin tırmandırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir.”

İLGİLİ ÜLKELERE RUM TARAFININ “SİLAHLANMA POLİTİKASINA DESTEK VEREN YAKLAŞIMLARINA” SON VERME ÇAĞRISI

“İlgili ülkelerin Rum tarafının maksadını aşan silahlanma politikasına destek veren yaklaşımlarına son vermeleri, ada ve bölgemizin güven ve huzurunun muhafaza edilmesi için önem arz etmektedir” görüşüne de yer verilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Adamızı etkileyen sorunlara çözüm bulmak ve güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmesi için ülkemiz çeşitli yapıcı öneriler yapmakta, diyalog ve iş birliğinin yolunu açmaya çalışmaktadır. GKRY’nin silahlanma faaliyetlerine devam ettiği sürece, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceği aşikardır. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin önemi, Rum tarafının silahlanma faaliyetleri karşısında bir kez daha anlaşılmaktadır.”

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12/11/2021 14:30