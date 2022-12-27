Gerginlik üst seviyeye çıktı! Çin'den gövde gösterisi

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikata çoğu savaş uçağı 71 uçağın ve 7 savaş gemisinin katıldığını, tatbikatta silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) da kullanıldığını açıkladı.

Tatbikat sırasında 43 Çin savaş uçağının, Tayvan Boğazı'nın iki ülke arasında fiili sınır sayılan orta hattını geçtiği de duyuruldu.

Çin ordusundan yapılan açıklamada ise saldırı tatbikatının, "Tayvan ve ABD'nın provokasyonlarına yanıt verilmesi amacıyla" yapıldığı kaydedildi.

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-Wen bugün adanın sivil savunma sisteminin ele alınacağı üst düzey bir güvenlik toplantısı yapacak.

Çin, Tayvan adasını bir gün mutlaka ana kara ile birleşmesi gereken ayrılıkçı bir bölge olarak görüyor.

Pekin yönetimi Tayvan'da, bağımsız bir yönetim yapılanması bulunmasından ve Tayvan'ın başka ülkeler tarafından çeşitli şekilde tanınmasından rahatsız.

Tayvan ise kendi yönetim yapılanmasına sahip olan ve Çin'in egemenlik iddiasını tanımıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden yalnızca 13'ü Tayvan'ı resmen tanınıyor. Tayvan, BM nezdinde "bağımsız ülke" statüsüne sahip değil.

Çin ve Tayvan arasında gerginlikte son altı ayda arttı.

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27/12/2022 09:55