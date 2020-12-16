Geri çekilebilir ışın kılıcı yaptılar ve rekor kırdılar

Kanada’da Hacksmith Industries adı altında Yıldız Savaşları ve Marvel Film Evreni’nde görülen çoğu üstün teknoloji cihazı üreten bir grup genç, dünyanın ilk içine çekilebilir ışın kılıcını üretmeyi başardı. Kanadalı mucitlerin bu başarısı ise Guiness Rekorlar Kitabı tarafından 8 Eylül 2020 tarihinde kayıt altına alındı.



Işın kılıcını Kanadalı Mucit James Hobson ve tasarımcı Bogdan Malynovskyy tarafından yapıldı. Mucitler tarafından hazırlanan YouTube videosunda ışın kılıcının nasıl üretildiğini başından sonuna kadar gösteriliyor.



Hobson, daha önce ürettikleri bir ışın kılıcı projesi ile ilgili bir videoyu YouTube’a yükledikten sonra 500’ün üzerinde olumsuz yorum geldi. İnternet trollerinin olumsuz yorumlarını okudutan sonra Yıldız Savaşları filmindeki geri çekilebilir bir ışın kılıcı üretmek için azim kazanan gençler kabzası Malynovskyy tarafından tasarlanan cihazın ışın kılıcı haline getirilebilmesi için LPG ile basınçlı oksijen kullanılmış.

Işın kılıcına verilen gazın kısılması ve açılması aracılığı ile de Yıldız Savaşları filmindeki gibi ışığı kabzaya çekmeyi başarmışlar. Ayrıca, kullanılan çeşitli kimyasallar sonucunda Jedi’lar tarafından kullanılan ışın kılıçlarındaki mavi ve yeşil renkler ile Sith’lerin kullandığı kırmızı rengi elde etmeyi başarmışlar.



Tasarlarlanan ışın kılıcı o kadar etkili ki metali bile rahatlıkla kesebiliyor. Bölüm 1’de Jedi Ustası Qui-Gon Jinn’in Ticaret Federasyonu Komuta gemisindeki metal kapıyı eritmesine benzer bir sahneyi de kendi imkanları ile başarmışlar.



Hubson ve ekibi daha önce Marvel Film Evreni, Geleceğe Dönüş serisi ve Batman’in ünlü cihazlarından bazılarını üretmeyi başarmışlar.

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16/12/2020 12:05