Geri dönüşüm fabrikasında yangın

 Alayköy’deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

ads ads ads ads
07/09/2023

ads
Geri dönüşüm fabrikasında yangın

 Alayköy’deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam 20.30 sıralarında çalışır durumdaki kağıt ayırma makinesinin motoruna sıkışan kağıt nedeniyle çıkan yangın işyeri çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, kağıt ayırma makinesinin motoru ve tesisatı zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

07/09/2023 13:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:  Alayköy, yangın
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.