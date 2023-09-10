'Geri Dönüşüm Kâğıttan Sanat ve İfadeler' sergisi açılıyor

Kültür Dairesi’nin katkılarıyla hazırlanan sergi, 20 Eylül’e kadar gezilebilecek.

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10/09/2023

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'Geri Dönüşüm Kâğıttan Sanat ve İfadeler' sergisi açılıyor

 Feza Sanıvar’ın el yapımı kâğıttan ürettiği çalışmaların ile Diren Sanıvar’ın akrilik ve suluboya resimlerinin yer aldığı “Geri Dönüşüm Kâğıttan Sanat ve İfadeler” isimli sergisi Salı günü saat 18.00’de İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde açılıyor.

Kültür Dairesi’nin katkılarıyla ve AKM Küratörü Bedia Kale’nin düzenlemesiyle hazırlanan sergi, 20 Eylül’e kadar gezilebilecek.

10/09/2023 11:09
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TAGS: , Geri, Dönüşüm, Kâğıttan, Sanat ve İfadeler, sergi, açılıyor
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