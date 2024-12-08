Geri Dönüşüm Sokağı Projesi final etkinliğiyle taçlandı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs iş birliğiyle hayata geçirilen “Geri Dönüşüm Sokağı” projesi, 6 Aralık 2024 Cuma günü Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde (SAM) düzenlenen final etkinliğiyle taçlandı. Proje, çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlayarak bölge halkı için örnek bir girişim oldu.



Proje Hakkında

Proje, Yenikent Yaşam Villaları bölgesinde pilot uygulama olarak hayata geçirildi ve şu hedeflere odaklandı:

Atıkların kaynağında azaltılması ve kaynağında ayrıştırılması teşvik edildi.

Sanatsal ve eğitsel etkinliklerle geri dönüşümün önemi vurgulandı.

Eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla topluma çevre bilinci aşılandı.

Projenin final etkinliği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs Başkanı İmren Gürbaşar ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, çevre bilinci konusunda bir araya gelerek projenin önemini vurguladı.

İmren Gürbaşar: “Bu Sadece Bir Başlangıç”

Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs Başkanı İmren Gürbaşar, projeyi toplumsal farkındalık açısından önemli bir adım olarak değerlendirerek şunları söyledi:

“Bu proje, geri dönüşümün sadece çevre için değil, toplumsal bilinçlenme ve sürdürülebilir bir yaşam tarzının benimsenmesi açısından da hayati bir rol oynuyor. Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin desteğiyle bu girişimi başarıyla tamamladık. Ancak bu bir son değil; aksine, ülkemizin farklı bölgelerine yayılmasını istediğimiz önemli bir başlangıçtır.”



Hüseyin Amcaoğlu: “Kararlılıkla Devam Edeceğiz”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, çevre dostu belediyecilik anlayışını vurgulayarak projeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana çevre dostu belediyecilik anlayışını hayata geçiriyoruz. Geri Dönüşüm Sokağı projesiyle topluma atık yönetimi bilincini kazandırmayı ve bireylerin çevreye duyarlılığını artırmayı başardık. Bu projeyi önce Gönyeli-Alayköy geneline, ardından ülke geneline yaymayı hedefliyoruz. Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”



Cumhurbaşkanı Tatar’dan Vizyon Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusundaki duyarlılığını dile getirerek şunları söyledi:

“Bu dünya sadece bizim değil; çocuklarımızın ve torunlarımızın mirasıdır. Gelecek nesillere daha temiz, yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin bu anlamlı projesi, çevremizi koruma yolunda önemli bir örnek teşkil etmektedir.”



Sanatla Çevreye Farkındalık

Final etkinliğinde:

Proje kapsamında hazırlanan kamu spotunun ilk gösterimi gerçekleştirildi

İsmet Tatar ve Fatma Özok’un geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturduğu eserlerin sergisi ziyaretçilere sunuldu.

ve geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturduğu eserlerin sergisi ziyaretçilere sunuldu. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin çalışmaları ilgi gördü.

çalışmaları ilgi gördü. Biyologlar Derneği’nin doğal yaşam temalı fotoğrafları sergilendi.



Teşekkür ve Gelecek Hedefler

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs, projesinin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen herkese, özellikle özverili ve duyarlı sokak sakinlerine, tüm birey ve kurumlara teşekkür etti. Çevre bilincini artırmayı hedefleyen projelerin devam edeceği ve ülke geneline yayılacağı belirtildi.