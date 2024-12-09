Geri sayım başladı: Tüm gezegenler buluşuyor!

Ocak 2025’te, astronomi meraklılarını heyecanlandıracak inanılmaz bir gökyüzü olayı yaşanacak. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, gökyüzünde aynı anda dizilerek büyüleyici bir manzara sunacak. Peki gezegenler ne zaman hizalanacak?

Ocak 2025’te, gökyüzü meraklılarını büyüleyecek astronomik bir olay gerçekleşecek: Altı gezegen, Venüs’ten Neptün’e kadar, aynı anda gece gökyüzünde hizalanarak eşsiz bir görsel şölen sunacak.

EN İYİ GÖZLEM ZAMANI

Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek. Ancak daha uzak ve soluk gezegenler olan Uranüs ve Neptün’ü görmek için teleskop ya da yüksek güçlü bir dürbün kullanmanız gerekecek. En iyi gözlem zamanı, gün batımından hemen sonra olacak.

MERKÜR'DE GÖRÜNEBİLİR

Bu hizalanma sırasında kısa bir süre için Merkür de görülebilecek. Ancak Merkür, Satürn ve Neptün gün batımına yakın güneş ışığı tarafından gizlenebilir, bu yüzden tüm gezegenleri aynı anda görmek oldukça zor olacak. Mart ayına kadar bu üç gezegen Güneş’e daha da yaklaşarak görünürlüğünü kaybedecek.

NASIL İZLENİR?

Geniş ufuk görüşüne sahip bir alan seçmek, tarlalar ya da kıyı şeritleri gibi açık bölgelerde bulunmak gözlem şansınızı artıracaktır. Şehir ışıklarından ve görüşü engelleyebilecek dağlar veya ormanlardan kaçınılması tavsiye ediliyor.