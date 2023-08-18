Geriatrik dönemde fiziksel aktivitenin önemi  

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şükrü Rona yaşlanma sürecinin kaçınılmaz olarak bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan bir dizi değişikliği beraberinde getirdiğini belirterek, “Bu sağlıkla ilgili sorunların ortaya çıktığı bir süreçtir ve bu dönemde fiziksel aktivite çok önemlidir” dedi.

Geriatrik bireylerin 65 yaş ve üstü bireyleri ifade eden bir terim olduğunu belirten Rona, Geriatrik dönemde bireylerin yaşam kalitesi düşmeye başladığını, bu dönemde tam da hastalık olarak tanımlanamayan bazı belirtilerin ortaya çıktığını aktararak, “İdrar yolları problemleri, obezite, beslenme sorunları, uyku problemleri, çoklu ilaç kullanımı, kas kütlesinin kaybı, kemik yoğunluğunun azalması, denge sorunları, kalp-damar hastalıkları ve demans gibi zihinsel sağlık sorunları ileri yaşlarda en sık görülen belirtilerdir” dedi.

Bu sorunların bireylerin bağımsızlıklarını sınırladığına dikkat çeken Rona, Dünya Sağlık Örgütü’nün 65 yaş ve üstü bireyler için haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik aktivite yapmayı önerdiği bilgisini de paylaştı.

Rona, düzenli fiziksel aktivitenin kas kütlesini korumaya yardımcı olduğunu, kemik yoğunluğunu artırdığını ve dengeyi geliştirdiğini kaydederek, bunun da düşme riskini azalttığını ve bağımsız yaşam tarzını sürdürmeye yardımcı olduğunun altını çizdi.

Aerobik egzersizlerinin kalp sağlığını destekleyerek, dolaşım sistemini güçlendirdiğini de aktaran Rona, yaşlılık dönemindeki bazı kronik hastalıkların da riskini azalttığını dile getirdi.

Rona, bu tür sportif aktivitelerin zihinsel sağlığı koruma açısından da önemli olduğunu işaret ederek, “Düzenli egzersiz ile hafıza fonksiyonları artırılabilir, demans riskini azaltılabilir ve depresyon önlenebilir” şeklinde konuştu.

Spor ve egzersiz yapmanın sosyalleşme açısından da avantajları olduğunu aktaran Rona, “Bireylere topluluk içinde yer alma fırsatı sunar. Grup egzersizleri sosyal etkileşimi artırır, insanlar arasındaki bağları güçlendirir ve yaşlı bireylerin sosyal izolasyonunu engeller” dedi.

Rona, yaşlanma sürecinin kaçınılmaz olduğunu ancak bu dönemin sağlıklı bir şekilde geçirilebileceğini vurgulayarak, “Düzenli egzersiz ve spor, yaşlı bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığını desteklemek için etkili bir araçtır. Bu nedenle, yaşlılık döneminde aktif kalmak ve düzenli fiziksel aktiviteyi yaşam tarzının bir parçası haline getirmek, uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır” ifadesini kullandı.