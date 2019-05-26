Germanos: Enerjide stratejik yatırımlar planlıyoruz

“Cynergy Group”un CEO’su Mike Germanos, şirketinin planları arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali inşası için finansman sağlamak ve bölgede enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle ortak yatırım yapma gibi planlar bulunduğunu belirtti.

Germanos bugünkü Simerini gazetesine verdiği röportajda, şirketinin planlarıyla ilgili bilgi verdi.

Rum basınında dün çıkan haberlerde, merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan “Cynergy Group” isimli şirketin, bölgedeki doğal gaz mal varlıklarını satın almak için önümüzdeki yıllarda 5-10 milyar dolar harcamayı hedeflediği ifade edilmişti.

Habere göre, Germanos, şirketin, hidrokarbon yataklarından ticari istifade konusundaki problemlerin çözümüne olumlu katkı yapabileceğini ve Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının ileri götürülmesi için katalizör rol oynatabileceğini ifade etti.

STEVEN COOK: “TÜRKİYE MEB’DE OLMAMALI”

Öte yandan, Kathimerini gazetesi de, CFR Ortadoğu Uzmanı Steven Cook’un, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde olmaması gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Cook, bölgenin “tamamen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği altındaki bir bölge” olduğunu belirtti.