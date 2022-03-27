Gerrard başladı, Rivaldo bitirdi! Efsaneler karşılaştı, Barça kazandı

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27/03/2022

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Gerrard başladı, Rivaldo bitirdi! Efsaneler karşılaştı, Barça kazandı

LFC Vakfı'nın organizasyonu kapsamında Liverpool efsaneleri ile Barcelona efsaneleri yardım maçında karşılaştı. Anfield'da Barça efsaneleri 2-1 galip geldi.

Liverpool ile Barcelona efsaneleri, LFC Vakfı'nın organize ettiği yardım maçında karşılaşırken yeşil sahaların eski yıldızları Anfield çimlerine ayak bastı.

Steven Gerrard, Jamie Carragher, Milan Baros, Dirk Kuyt, Rivaldo, Belletti, Edgar Davids ve niceleri... Eski yıldızların karşılaşmasında Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Liverpool, Steven Gerrard'ın erken dakikalarda penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Barcelona'nın 11'i ise şu şekildeydi: Angoy, Coco, Edmilson, Dehu, Belletti, Trashorras, Davids, Roger, Giuly, Saviola, Rivaldo

Ardından Barcelona'da Giovanni ve Rivaldo sahneye çıktı. Barça efsaneleri yardım maçından 2-1 galip ayrıldı.

Liverpool maça şu ilk 11'le çıktı: Westerveld, Carragher, Hyypia, Agger, Johnson, Aurelio, Kvarme, Diao, Gerrard, Garcia, Kuyt

27/03/2022 11:27
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TAGS: Gerrard başladı, Rivaldo bitirdi! Efsaneler karşılaştı, Barça kazandı
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