Gervinho sezonu kapattı

Tabzonspor'da Gervinho'nun sağ ön çapraz bağları koptu. Fildişi Sahilli oyuncu sezonu kapattı.

Türkiye Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 yenen bordo mavili takımdan kötü haber geldi.

Mücadelenin 12. dakikasında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden Gervinho'nun sağ ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gervinho'nun durumuna ilişkin konuşan Abdullah Avcı oyuncunun sakatlığıyla ilgili "Sağ çapraz bağı kopmuş. Hem kulübümüze hem Gervinho'ya geçmiş olsun. Büyük ihtimal 5-6 aylık süreçtir" ifadelerini kullandı.

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30/10/2021 09:12