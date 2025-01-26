Gezegen dizilimi nedir ve ne zaman görülebilir?

Bu yılın Ocak ve Şubat aylarında, gökyüzü meraklıları için gezegenlerin aynı anda görülebildiği nadir bir gökyüzü olayı yaşanıyor. Gezegenlerin dizilimi ya da hizalanması olarak bilinen bu olay, gezegenlerin gökyüzünde bir kavisin içine sıralanmış gibi görünmesini sağlıyor. NASA’nın açıklamalarına göre bu durum gezegenlerin yörüngeleri nedeniyle sıkça meydana gelse de, birden fazla gezegenin aynı anda görünmesi nadir bir fırsat sunuyor.

Ocak ve Şubat Aylarında Görülebilecek Gezegenler

Ocak ayı boyunca Jüpiter, Mars, Uranüs ve Neptün’ü aynı anda gökyüzünde görmek mümkün oldu. 25 Ocak gecesi ise bu listeye Venüs ve Satürn de katıldı. Bu tarihte altı gezegen bir arada görünür hale geldi. Şubat ayında da benzer bir durum devam edecek. Özellikle 28 Şubat’ta hava koşullarının elverişli olduğu yerlerde, Merkür’ün de dahil olduğu toplam yedi gezegen gökyüzünde görülebilecek.

Çıplak Gözle ve Teleskopla Görülebilen Gezegenler

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn Dünya’dan çıplak gözle görülebilecek kadar parlak. Ancak Uranüs ve Neptün’ü görmek için bir dürbün veya teleskop kullanmak gerekiyor. Bu gezegenleri daha net bir şekilde gözlemlemek için karanlık, ışık kirliliğinden uzak bir alan tercih edilmeli ve Güneş battıktan yaklaşık 90 dakika sonra gökyüzüne bakılmalı.

Gerçekte Gezegenler Hizalanıyor mu?

Her ne kadar bu olay "gezegenlerin hizalanması" olarak bilinse de, aslında gezegenler gerçek anlamda bir sıraya dizilmiyor. Sekiz gezegenin her biri, Güneş’in etrafında kendi yörüngesinde farklı hızlarla hareket ediyor. Bu tür nadir olaylar sırasında, gezegenler Dünya’dan bakıldığında Güneş’in aynı tarafında bir kavis üzerinde sıralanmış gibi görünüyor.

Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür, yörüngesini 88 günde tamamlarken en uzaktaki Neptün için bu süre 60.190 gün sürüyor. Dünya ise kendi yörüngesini bir yılda tamamlıyor. Bu farklı süreler ve hızlar, gezegenlerin nadir anlarda bir arada görülmesini mümkün kılıyor.

Gökyüzünde Özel Bir Seyir Fırsatı

Bu dönemde gökyüzüne bakarak gezegenleri bir arada görmek, astronomi meraklıları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Özellikle karanlık ve bulutsuz geceler, bu nadir olayı izlemek için en uygun zamanlar. Eğer şanslıysanız, gökyüzünde bir arada sıralanmış gezegenlerin muhteşem görüntüsünü yakalayabilirsiniz.