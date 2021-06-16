Gezgin röportajları HABER KIBRIS'ta

Tarih boyunca insanoğlunun ruhunun derinliklerinden gelen gezme ve keşfetme arzusu hiç bitmedi.

İster dünyanın farklı yerlerini görmek, farklı kültürleri deneyimlemek, ister rutinden çıkıp, maceraya atılmak ya da daha önce görmediğimiz sokakları arşınlayıp daha önce tatmadığımız lezzetleri denemek amacıyla olsun; gezmek ruha iyi geliyor, ufkumuzu açıyor.

İşte seyahat etmenin kazandırdığı bu güzel tecrübeleri, ilginç anıları dinlemek ve onların deneyimlerinden faydalanıp kendi yolculuğumuza katkı sunmak amacıyla her hafta HABER KIBRIS'ta Kıbrıslı Gezginlerin ilham veren hikayelerini Arzu Gündüzler'in çok özel röportajlarıyla sizlerle buluşturuyoruz.

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16/06/2021 09:48