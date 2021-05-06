Gezi teknelerine izin çıktı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi gezi teknelerinin üçte bir kapasite ile hizmet vermesine izin verildiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

17.05.2021 tarihinden itibaren deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeleri uygun görülmüştür. Tur teknesinde görev yapan personel yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhütname formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

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06/05/2021 20:55