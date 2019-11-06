Gezici Araştırma'dan KKTC'de Yeni Anket

Gezici Araştırma KKTC’de bir araştırma yaptı ve sonuçlarını bugün açıkladı. Anket sonuçlarına göre, "Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunuzu Nasıl Kullanırsınız?" sorusuna ankete katılanların yüzde 42.6 Ulusal Birlik Partisi'ne oy vereceğini açıkladı. UBP'yi anket sonuçlarına göre yüzde 25.3'le Cumhuriyetçi Türk Partisi izledi.

İşte Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunu Nasıl Kullanmak İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 42,6’sı UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 25,3’ü CTP’ye oy vermek istediğini ve % 11,9’u HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir

06/11/2019 13:03