Gezici, Toplumla dalga geçiyor

Yaptığı kamuoyu araştırmaları ile Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun ciddi eleştirini toplayan ve geçmiş dönemde seçim yasaklarını hiçe sayarak anket açıklayan Gezici Araştırma Şirketi, bugün Ulusal Birlik Partisi başkanlığı için bir anket daha yayınladı.

Murat Gezici’nin direktörlüğünü yaptığı şirket, yine dalga konusu olacak bir anket ile gündeme geliyor.

Bir ay önce Sunat Atun’u neredeyse yarışın galibi ilan eden ve mevcut başkan Hüseyin Özgürgün ve Ersin Tatar ile yarıştığını ifade eden Gezici, bir ay sonraki ankette Sunat Atun’u adeta yerin dibine gömdü.

Hem Ulusal Birlik Partisi hem de diğer çevreler Gezici’nin yaptırdığı anketin güvenilir olmadığını ifade ederek özellikle mevcut başkan Hüseyin Özgürgün taraftarları ciddi tepkiler gösterdi.

İşte Gezici’nin son anketi: Ersin Tatar 33,8 Hüseyin Özgürgün 33,1 Faiz Sucuoğlu 17,8 Sunat Atun 15,3 Toplam 100

19 Eylül tarihli anket: Ersin Tatar 28,2 Hüseyin Özgürgün 13,4 Faiz Sucuoğlu 12,6 Sunat Atun 27,3 Toplam 100