Geziyorlar, pisliklerini bırakıp gidiyorlar…

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizin en önemli turistik bölgelerinden olan Dipkarpaz’ın bazı bölgeleri çöp içinde. Sosyal medyada paylaşılan çöp fotoğrafları görenleri rahatsız ediyor. Sosyal medyadaki paylaşımlara göre Dipkarpaz’a giden turistler, vatandaşlar ve bazı balıkçılar, çöplerini yerlere atıyor. Dipkarpaz’da birçok çöp bidonları olmasına rağmen sorumsuz kişiler çöplerini yere atmayı tercih ediyor. Çıkan pislik ise Kıbrıs’ın en önemli turistik bölgelerinden olan Dipkarpaz’ı turistlere karşı rezil ediyor.